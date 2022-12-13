Джеймс Кэмерон не придет на премьеру своего фильма «Аватар: путь воды» в Голливуде из-за COVID-19

Режиссер фильма Джеймс Кэмерон «Аватар: путь воды» не сможет присутствовать на премьере своего фильма в Голливуде.

Накануне Кэмерон сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат. Режиссер чувствует себя хорошо.

Ранее Кэмерон должен был выступить в Музее естественной истории Лос-Анджелеса, но вынужден был сделать это через Zoom.

Фильм «Аватар: путь воды» номинирован на «Золотой глобус» как «Лучший драматический фильм».