В Киеве загорелся один из «пунктов несокрушимости»

По информации издания «Страна.ua», в Печерском районе Киева загорелся пункт обогрева. На Украине такие места называют «пунктами несокрушимости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал ряд замечаний в работе пунктов обогрева, в том числе в Киеве.

По его мнению, это указывает на недостаточно качественную работу городских властей во главе с мэром Виталием Кличко.

В «пунктах несокрушимости» люди могут бесплатно и круглосуточно получить тепло, свет, интернет и мобильную связь в периоды отключения электроэнергии.