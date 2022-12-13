Слова Меркель о Минских соглашениях напугали бывшего вице-канцлера Австрии Штрахе

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что слов Ангелы Меркель о целях Минских соглашений подрывают доверие к европейским политикам.

Он назвал заявления Меркель о том, что Минские соглашения заключались для подготовки Украины к военному сценарию, пугающими.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Die Zeit сказала, что Минские соглашения помогли Украине выиграть время, чтобы стать сильнее.

Она уточнила, что все участники переговоров понимали: конфликт приостановлен, но не исчерпан.