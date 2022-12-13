Илона Маска освистали на стендап-шоу Дэйва Чаппеля

Технический магнат Илон Маск, неожиданно появился в воскресенье на стендап-выступлении с Дэйвом Чаппелем в Сан-Франциско.

Толпа громко освистала Маска, и Шаппель пошутил: «Похоже, некоторые из тех, кого вы уволили, находятся в зале».

На следующий день Маск написал в соцсетях, что его освистало всего 10% аудитории. «Технически это было 90% аплодисментов и 10% освистывания (за исключением периодов затишья)», - отметил миллиардер.

При этом он уточнил, что для него это первый такой опыт в жизни, не считая «освистывания» в Твиттере.