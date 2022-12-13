Bloomberg: Россия снова может стать главным поставщиком газа в Евросоюз

Агентство Bloomberg сообщает, что Россия может вернуть себе статус основного поставщика газа в Европейский союз.

В материале приводится заявление Михаэля Кречмера, премьер-министра Саксонии. Он сказал, что остаться навсегда без газа из России – невежественное решение.

Сегодня импорт газа обходится Германии в 7 раз дороже, чем в 2010-2020 годах. Стране приходится тратить миллиарды на субсидии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн сообщила, что хранилища газа в Евросоюзе заполнены более чем н 90%, но следующая зима будет сложнее.