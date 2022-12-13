Глава МИД Нидерландов: готовы разместить трибунал по преступлениям в Украине

Глава внешнеполитического ведомства Нидерландов заявил о готовности разместить трибунал по военным преступлениям в Украине.

Мы готовы разместить в стране специальный трибунал по военным преступлениям, совершенным в Украине, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, передает Reuters.

"Консенсус о необходимости создания специального трибунала по военным преступлениям в Украине растет. Международный уголовный суд (размещен в Нидерландах - ред. Автопарус) не может этого не сделать", - сказал он.

По словам Вопке Хукстры Нидерланды и Европейский союз будут добиваться международной поддержки трибунала в том числе, финансовой. Новый трибунал будет работать отдельно от Международного уголовного суда, подчеркнул глава МИД.