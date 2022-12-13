Президент Дуда: НАТО не будет делать с Россией то, что она делала со своими соседями

Президент Польши заявил, что НАТО не будет делать с Россией то, что она делала со своими соседями.

Государства НАТО могут гарантировать России то, что они не будут делать с ней то, что она делала со своими соседями, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Так польский лидер прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для России.

"Говоря о гарантиях безопасности для Москвы могу сказать, что мы как честные люди можем гарантировать России, что не будем делать с ней то, что она делала со своими соседями", - заявил президент Польши.

3 декабря Макрон заявил, что нужно подумать о том, как будут устроен мир после окончания конфликта в Украине.