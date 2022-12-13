Венгрия разблокировала €18 млрд на поддержку ЕС для Украины

В понедельник вечером Венгрия разблокировала вето против макрофинансовой поддержки ЕС в размере 18 миллиардов евро для Украины, сообщил источник в ЕС, которого цитирует PAP.

По неофициальной информации, Еврокомиссия также согласилась снизить уровень замороженных средств ЕС для Венгрии с 65 до 55 процентов.

"Венгрии была обещана поддержка национального плана реконструкции", — сообщил источник в ЕС. Оба решения были приняты на ночной встрече послов государств-членов в ЕС.

В минувшие выходные Венгрия выступила против передачи Украине 18 млрд евро макрофинансовой поддержки. В ответ остальные 26 государств-членов подготовили финансовый механизм, позволяющий выдавать кредиты Украине.

Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро, кредиты будут иметь 10-летний льготный период.

Целью пакета является предоставление краткосрочной финансовой помощи для финансирования самых неотложных потребностей Украины, реконструкции критической инфраструктуры и первоначальной поддержки устойчивого послевоенного восстановления, чтобы поддержать Украину на пути к европейской интеграции.