Венгрия разблокировала €18 млрд на поддержку ЕС для Украины
В понедельник вечером Венгрия разблокировала вето против макрофинансовой поддержки ЕС в размере 18 миллиардов евро для Украины, сообщил источник в ЕС, которого цитирует PAP.
По неофициальной информации, Еврокомиссия также согласилась снизить уровень замороженных средств ЕС для Венгрии с 65 до 55 процентов.
"Венгрии была обещана поддержка национального плана реконструкции", — сообщил источник в ЕС. Оба решения были приняты на ночной встрече послов государств-членов в ЕС.
В минувшие выходные Венгрия выступила против передачи Украине 18 млрд евро макрофинансовой поддержки. В ответ остальные 26 государств-членов подготовили финансовый механизм, позволяющий выдавать кредиты Украине.
Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро, кредиты будут иметь 10-летний льготный период.
Целью пакета является предоставление краткосрочной финансовой помощи для финансирования самых неотложных потребностей Украины, реконструкции критической инфраструктуры и первоначальной поддержки устойчивого послевоенного восстановления, чтобы поддержать Украину на пути к европейской интеграции.
Опубликовано: Николай Скира