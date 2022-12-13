Умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти

Его жизнь изменила судьбоносная встреча с кинорежиссером Дэвидом Линчем. Она произошла, когда тогдашнему педагогу по вокалу было 48 лет.

Известный композитор Анджело Бадаламенти, который написал музыку к сериалу «Твин Пикс», скончался на 86 году жизни. Как сообщает СтарХит, о причинах смерти близкие маэстро не распространяются.

Когда Бадаламенти было 48 лет, и он работал педагогом по вокалу, произошла его судьбоносная встреча с Дэвидом Линчем. Режиссера вдохновила написанная композитороми аранжировка для триллера «Синий бархат». Так началось их долгое и плодотворное сотрудничество, которое обоим принесло мировую славу.

Творческий союз талантов вылился в крепкую дружбу.

«Дэвид постоянно упрашивал меня переехать в Калифорнию, ближе к нему. Но тогда у меня не будет никакой жизни, он будет звонить в полвосьмого утра: «Анджело, заходи, поиграем музыку», — так говорил о Линче Бадаламенти.

Знаменитую тему из «Твин Пикс» Анджело написал буквально за 20 минут. Предварительный вариант композиции сразу понравился режиссеру. «Ты уже сделал 75 процентов музыки к сериалу! Это же и есть звук Твин Пикс!» — восхитился он.