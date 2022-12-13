США призвали допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) призвал к возвращению российских и белорусских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В феврале этого года после начала российской СВО в Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал органам, занимающимся отдельными дисциплинами, исключить из соревнований российских и белорусских спортсменов.

Во время 11-го Олимпийского саммита Рандхир Сингх, президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Азии (ОСА), выступил с инициативой помочь России и Беларуси.

Американский олимпийский и паралимпийский комитет (USOPC) тоже выступают за восстановление россиян и белорусов и призывает "найти способ вернуть на олимпийские соревнования спортсменов, которые всю свою жизнь тренировались, чтобы выступить на самом важном мероприятии, которое проходит раз в четыре года". Это означает, что россияне и белорусы могут выступить на Олимпийских играх 2024 года.

Об изменении позиции рассказала председатель USOPC Сюзанна Лайонс. Американка признался в интервью The Wall Street Journal, что «поворот необходим для сохранения олимпийских идеалов включения спортсменов, несмотря на иногда предосудительные и даже насильственные действия их правительств".

Пока МОК не принял официального решения и не ввел никаких санкций, но проводит консультации с национальными комитетами.