Axios: Иран существенно сократит поставки России оружия большой дальности

Четыре представителя израильской разведки подтвердили, что Иран сократит поставки оружия большой дальности России. Все они указывали на одну причину - страх перед международными последствиями для Тегерана, сообщает американский портал Axios.

Тель-авивский корреспондент Барак Равид сообщает, что поставки иранских баллистических ракет большой дальности в Россию могут нарушить резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН и, как следствие, привести к повторному введению санкций против Ирана.

США, Великобритания и Франция считают, что поставки иранских беспилотников в Россию нарушают резолюцию.

Тегеран и Москва категорически против этого. Иран изначально отрицал поставку России такого оружия. В конце концов он подтвердил поставки, но считает, что они произошли еще до начала российской СВО в Украине в феврале этого года.

Axios пишет, что Иран не полностью отказался от поставок оружия в Россию, но планирует передать только ракеты с дальностью менее 300 километров и хочет модифицировать другие ракеты, чтобы они оставались в рамках параметров резолюции.

В МИД Ирана и пресс-секретарь представителя Ирана в ООН не прокомментировали информацию.