Гарик Мартиросян честно рассказал, где находится и чем занимается после своего ухода из Comedy Club

Юморист решил основную часть времени посвятить детским проектам в своей родной Армении. Кроме того, готовится выход его нового шоу «Конфетка» на ТНТ.

Один из самых известных юмористов России Гарик Мартиросян играл в КВН, а потом стал лидером Comedy Club. Однако в 2017-м решил уйти из популярного шоу.

Юморист тогда признался, что выгорел, создавая каждую неделю новую программу, потому занялся другими шоу, но в качестве продюсера. А сейчас решил основную часть времени посвятить проектам в своей родной Армении. И не юмористическим, а детским.

"Начиная с позапрошлого года, большую часть времени провожу в Ереване, занимаюсь проектами, в том числе телевизионными. Мне радостно видеть, как, приходя на наши спектакли, армянские дети радуются и восхищаются, комментируют ролики в соцсетях, которые мы выкладываем.

У Мартиросяна остаются проекты и на ТНТ. Уже сейчас начались съемки нового шоу «Конфетка», которое будут вести Гарик и Марина Кравец.

"Марина прекрасна! Я 15 лет не понимаю, почему у нее нету сольного шоу. Если в «Конфетке» не обращать внимания на меня, тогда можно сконцентрироваться на Марине, и понять, что это одна из самых крутых телеведущих в стране", - заявил шоумен.