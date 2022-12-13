Александр Серов рассказал, что его недавно обстреляли прямо возле дома

Медики извлекли из его голени пулю, она оказалась резиновой. Певец после этого провел неделю в больнице.

Музыкант в передаче «Звезды сошлись» на НТВ рассказал, что пару недель назад в него стреляли.

По словам артиста, он хотел защитить своих детей, однако нарвался на вооруженных хулиганов, сообщает Рамблер.

Инцидент произошел возле дома певца. Медики извлекли из его тела пулю, после этого Серов еще неделю находился в больнице. Пуля угодила в ногу.

Александр рассказал, что злоумышленники дурачились, и пуля оказалась резиновой.

"Я сказал: «Ребята, может, прекратите? Из подъезда дети могут выйти». Они меня не узнали: «Чего нам указываешь?» Парень развернулся, выстрелил вниз. Но получилось, что мне в левую ногу. В голень", — уточнил исполнитель.