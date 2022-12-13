В возрасте 81 год умер Герой СССР, единственный польский космонавт Гермашевский

В возрасте 81 год в одной из варшавских больниц скончался первый и единственный польский космонавт, герой Советского Союза, бригадный генерал Мирослав Гермашевский.

Информацию подтвердил депутат Европарламента Рышард Чарнецкий - зять генерала Гермашевского.

"От имени семьи подтверждаю очень печальную информацию о смерти генерала Мирослава Гермашевского", — написал он.

В 1976 году на совещании представителей созданной СССР программы "Интеркосмос" было объявлено, что в 1978-1985 годах состоятся полеты в космос, участниками которых станут представители стран Восточного социалистического блока.

В декабре 1976 года Гермашевский приехал в Звездный городок, где готовился к полету на "Союзе-30", запущенном в июне 1978 года.

Гермашевский пробыл в космосе 8 дней. За это время он совершил 126 оборотов вокруг Земли и вернулся из космоса 5 июля 1978 года.

За участие в этом полете Мирослав Гермашевский был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, орденом Ленина и орденом Грюнвальдского креста I степени. Ему также было присвоено звание подполковника.