В США требуют допустить спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду-2024

Президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс заявила, что Соединенные Штаты надеются найти способ вернуть к олимпийским соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

После начала российской СВО в Украине в феврале этого года российские и белорусские спортсмены были исключены из олимпийских соревнований. Они даже не могут принимать участие в соревнованиях, которые составляют квалификационный этап для соревнований, проводимых раз в четыре года.

Такое положение дел продолжается с начала марта этого года. Именно американцы решили сделать радикальный шаг в этом вопросе. Теперь в официальной позиции они призывают найти способ "вернуть на олимпийские соревнования спортсменов, которые всю жизнь тренировались с этой целью" и конкретно указывает на россиян и белорусов с прицелом на летние Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

Это продолжение нарратива, который президент МОК Томас Бах уже несколько недель внедряет в публичный дискурс. Он считает, что спортивные санкции против россиян и белорусов должны быть приостановлены, даже если конфликт в Украине продолжится.