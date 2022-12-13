Эксперты объяснили, стоит ли поливать минеральной водой комнатные растения

Если растение родом из засушливых районов, не будет вреда при его поливе раз в месяц. А вот тропические цветы подобной заботы просто не переживут.

Некоторые считают: если поливать комнатные растения минералкой, в которой много полезных компонентов, цветам это принесет много пользы. Так ли это?

Прежде всего, нужно знать, какие растения поливать. Если оно родом из засушливых районов, не будет вреда при поливе раз в месяц. А вот тропические цветы подобной заботы просто не переживут.

К примеру, орхидеям от такого полива станет хуже, зато кактусам или бегонии понравится.

Кроме того, необходимо различать воду газированную и минеральную. Углекислый газ, которым полна газированная вода, вреден для растений не меньше, чем CO2 и нарушает дыхание корней. Но, если газировка перед поливом отстоится в открытой емкости, вреда не будет.

Также нужно помнить, что минералка минералке рознь. Потому нужно выбирать воду с маркировкой «столовая», которая содержит не так много минеральных веществ, как вода, которая идет под ярлыком «лечебная». Поливы с ее использованием могут не выдержать даже очень выносливые культуры.