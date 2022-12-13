22-летний пес занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый в мире
По версии Книги рекордов Гиннесса, дольше всех на планете прожила австралийская пастушья собака Блуи, которой на момент смерти было 29 лет и 5 месяцев.
Пес Джино признан самой старой собакой в мире и в таком статсе занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Ему 22 года, и ветеринары отмечают его хорошее самочувствие, сообщает Москва24.
Его хозяин Алекс Вульф, собаку он завел на втором курсе университета. Беспородного пса он взял из приюта, это метис чихуахуа. Дата его рождения – 24 сентября 2000 года.
Собака чувствует себя неплохо, однако старость дает знать: животное стало меньше гулять, его подводит слух и зрение. Хозяин кормит любимца полезной едой, которую готовит сам.
По версии Книги рекордов Гиннесса, дольше всех на планете прожила австралийская пастушья собака Блуи, которой на момент смерти было 29 лет и 5 месяцев.
А самой старой кошкой признана 27-летняя Флосси из Британии.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Наталья
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