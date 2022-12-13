Украинские диверсанты подорвали стратегически важный мост под Мелитополем

В пригороде Мелитополя в Запорожской области был поврежден мост. Как пишет РИА "Новости", что его взорвали украинские диверсанты.

По информации источника взрыв произошел в селе Константиновка на окраине Мелитополя.

По предварительным данным, один из пролетов моста был подорван взрывчаткой. Проезжая часть была значительно повреждена, и движение по мосту было остановлено.

Представитель властей Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за взрывом моста стоят украинские диверсанты, добавив, что инцидент признан терактом.

Добавим, что мост расположен на федеральной трассе, связывающей Ростов-на-Дону, Бердянск, Мелитополь и Крым.