Армия Беларуси по приказу Лукашенко начала внезапную проверку боеготовности
В Республике Беларусь началась внеплановая проверка боеготовности Вооруженных сил.
Белорусские Вооруженные силы начали внеплановую проверку боеготовности, сообщает информационное агентство Sputnik.
"Вооруженные силы Беларуси начали внезапную проверку боеготовности по поручению Лукашенко", - говорится в сообщении.
Как отметили в Министерстве обороны, учения будут проводиться на западе страны и в центральной ее части. Войска, по плану учений, готовятся наводить переправы через Неман и Березину.
"Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — сообщает Минобороны РБ.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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