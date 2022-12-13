Армия Беларуси по приказу Лукашенко начала внезапную проверку боеготовности

В Республике Беларусь началась внеплановая проверка боеготовности Вооруженных сил.

Белорусские Вооруженные силы начали внеплановую проверку боеготовности, сообщает информационное агентство Sputnik.

"Вооруженные силы Беларуси начали внезапную проверку боеготовности по поручению Лукашенко", - говорится в сообщении.

Как отметили в Министерстве обороны, учения будут проводиться на западе страны и в центральной ее части. Войска, по плану учений, готовятся наводить переправы через Неман и Березину.

"Войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", — сообщает Минобороны РБ.