Лукашенко приказал войскам Беларуси выдвинуться на оборонительные рубежи

По приказу президента Республики Беларусь в стране проводится проверка боеготовности армии.

В Вооруженных силах Республики Беларусь началась внеплановая проверка боеготовности. Приказ об этом отдал президент страны Александр Лукашенко.

Международное информационное агентство Sputnik пишет: "Вооруженные силы Беларуси начали внезапную проверку боеготовности по поручению Лукашенко".

В Министерстве обороны отметили, что войскам предстоит выдвинуться на назначенные рубежи. оборудовать их оборону и охрану, а также навести переправы через реки Неман и Березина.