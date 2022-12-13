Лукашенко приказал войскам Беларуси выдвинуться на оборонительные рубежи
По приказу президента Республики Беларусь в стране проводится проверка боеготовности армии.
В Вооруженных силах Республики Беларусь началась внеплановая проверка боеготовности. Приказ об этом отдал президент страны Александр Лукашенко.
Международное информационное агентство Sputnik пишет: "Вооруженные силы Беларуси начали внезапную проверку боеготовности по поручению Лукашенко".
В Министерстве обороны отметили, что войскам предстоит выдвинуться на назначенные рубежи. оборудовать их оборону и охрану, а также навести переправы через реки Неман и Березина.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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