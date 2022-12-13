Эксперты пояснили, почему на семенах томата и перца появляются черные пятна, можно ли их сажать
Прежде всего нужно установить причину таких изменений. В большинстве случаев посевной материал будет пригоден, но нужно принять меры защиты.
Опытные дачники рекомендуют перед высадкой провести ревизию собранных с осени семян. Прежде всего, нужно помнить, что семена томатов и перцев хранятся от 5 до 10 лет, но лучше запасов свыше 4 лет не делать.
На семенах могут появиться пятна или чернота. Причин тому несколько. Например, пятна могут появиться на семенах от перезревших либо долго созревавших плодов. Это же может случиться и с недозревшими семенами.
Намного хуже, если пятна стали следствием инфекционного заболевания растений. Либо - если они неправильно хранились и попросту окислились.
Можно ли их высевать? Собранные с перезревших плодов - да, если не истек срок хранения и годности. Недозревшие - тоже, но при этом надо помнить о риске, потому что всхожесть предсказать будет трудно.
Что касается болезней, определить зрительно симптомы заражения невозможно. Желательно вспомнить, как вели себя растения на грядках в сезон. Если они болели, тогда лучше не рисковать. Но, если выхода нет, перед посадкой их надо обработать в растворе марганцовки либо биопрепаратов.
Если семена почернели из-за неправильного хранения, можно попробовать их высушить и хранить в подходящих условиях, но не в герметичных пакетах, а в бумажных - чтобы семена могли дышать.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Наталья
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