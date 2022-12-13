Эксперты пояснили, почему на семенах томата и перца появляются черные пятна, можно ли их сажать

Прежде всего нужно установить причину таких изменений. В большинстве случаев посевной материал будет пригоден, но нужно принять меры защиты.

Опытные дачники рекомендуют перед высадкой провести ревизию собранных с осени семян. Прежде всего, нужно помнить, что семена томатов и перцев хранятся от 5 до 10 лет, но лучше запасов свыше 4 лет не делать.

На семенах могут появиться пятна или чернота. Причин тому несколько. Например, пятна могут появиться на семенах от перезревших либо долго созревавших плодов. Это же может случиться и с недозревшими семенами.

Намного хуже, если пятна стали следствием инфекционного заболевания растений. Либо - если они неправильно хранились и попросту окислились.

Можно ли их высевать? Собранные с перезревших плодов - да, если не истек срок хранения и годности. Недозревшие - тоже, но при этом надо помнить о риске, потому что всхожесть предсказать будет трудно.

Что касается болезней, определить зрительно симптомы заражения невозможно. Желательно вспомнить, как вели себя растения на грядках в сезон. Если они болели, тогда лучше не рисковать. Но, если выхода нет, перед посадкой их надо обработать в растворе марганцовки либо биопрепаратов.

Если семена почернели из-за неправильного хранения, можно попробовать их высушить и хранить в подходящих условиях, но не в герметичных пакетах, а в бумажных - чтобы семена могли дышать.