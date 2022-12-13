Эксперты назвали привычки, разрушающие здоровье

Ими могут стать переедание, сидячий образ жизни, несоблюдение режима дня. Все это может отразиться на состоянии организма человека.

Алкоголь и спиртное - еще не все привычки, оказывающие негативное влияние на организм. Есть и другие не такие очевидные привычки, которые вызывают сбой.

К примеру, к довольно печальным последствиям может привести сидячий образ жизни. Рабочий день за монитором требует разгрузки, но не все стараются добавлять в свою жизнь больше активности.

Подобный образ жизни способен вызвать расстройства и снижение работоспособности в целом. Чтобы этого избежать, желательно хотя бы совершать простые прогулки.

Переедание и несбалансированный рацион также вредны, как и посиделки за бокалом. Разброс проблем в этом случае может быть большим - от классического гастрита до проблем сердечно-сосудистой системы.

Не лучшим образом отражается на здоровье нарушение режима дня: привычка поздно ложиться либо вообще откладывать сон на день. Ненормированный режим провоцирует бессонницу, и чем старше становится человек, тем сложнее ему бороться с последствиями отсутствия полноценного сна.