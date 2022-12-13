Марочко: украинские солдаты под Артемовском массово игнорируют приказы руководства

По словам офицера народной милиции ЛНР Андрея Марочко, солдаты украинских воинских подразделений массово игнорируют приказы руководства и предпринимают попытки саботажа.

Как заявил Марочко журналистам, под Артемовском данные явления приняли массовый характер. Офицер народной милиции ЛНР рассказал, что в одной бронетанковой группе механики-водители слили горюче-смазочные материалы для того, чтобы не идти в контрнаступление. Другой отряд украинских военных укрылся в лесополосе, не доехав до места сбора. Они сообщили командованию, что их транспорт якобы застрял из-за плохой погоды.

Марочко полагает, что нежелание украинских солдат воевать связано с тем, что они понимают бесперспективность военных противостояний с российской армией, а также тот факт, что в случае реального боевого столкновения их ждет или гибель, или плен.