Войска РБ экстренно выдвинулись на оборонительные позиции

Армия Беларуси заняла оборонительные рубежи в целях проведения учебных мероприятий.

В Беларуси начали проводиться военные учения по проверке боеготовности Вооруженных сил. Приказ об их проведении отдал президент.

По приказу Александра Лукашенко подразделения выдвинулись к назначенным местам, оборудовали там оборонительные позиции и обеспечили их охрану.

Также отмечается, что инженеры в рамках учений наводят понтонные переправы через реки Березина и Неман.