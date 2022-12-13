Войска РБ экстренно выдвинулись на оборонительные позиции
2022-12-13 11:38
Армия Беларуси заняла оборонительные рубежи в целях проведения учебных мероприятий.
В Беларуси начали проводиться военные учения по проверке боеготовности Вооруженных сил. Приказ об их проведении отдал президент.
По приказу Александра Лукашенко подразделения выдвинулись к назначенным местам, оборудовали там оборонительные позиции и обеспечили их охрану.
Также отмечается, что инженеры в рамках учений наводят понтонные переправы через реки Березина и Неман.
Опубликовано: Николай Скира
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Алексей Гладкий
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