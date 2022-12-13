Эксперт назвал продукты, способные снизить уровень стресса

В этом списке чай тулси и с солодкой, продукты из индейки, горький шоколад. Они выручат при хронической усталости и улучшат сон.

Чем ближе праздники, тем больше суеты вокруг. Шеф-повар Сергей Леонов рассказал Супер.ру, какие продукты помогут снизить планку стрессового состояния. В частности, специалист порекомендовал включить в рацион чай тулси, продукты из индейки и чай с солодкой. Они выручат при хронической усталости.

«Также я рекомендую шоколад, лучше горький, — отметил Леонов. — В натуральном какао содержатся полезные природные антиоксиданты - кокохил, фенольные соединения, эпикатехин».

Успокоить нервы поможет также правильный подход к режиму питания. «При явном и сильном стрессе лучше завтрак не пропускать, так организм выдержит утренний подъем кортизола, то есть гормона стресса», — пояснил Сергей.

По словам эксперта, не стоит также допускать между приемами пищи больших перерывов, потому что в таком случае падает уровень глюкозы, на фоне этого вырастет тревожность и усталость.

Нужно соблюдать также правило не наедаться перед сном. Но при проблемах со сном и тревожностью можно сделать легкий перекус либо заварить чай из шиповника или синюхи голубой.