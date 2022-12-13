Роспотребнадзор: свиной грипп выявлен в 82 регионах России, заболеваемость выросла на 35,4%

Как говорится в официальном заявлении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства, по всей стране отмечается рост заболеваний гриппом и другими респираторными инфекциями.

По информации Роспотребнадзора, среди выявленных штаммов гриппа преобладает H1N1, который известен также под названием «свиной грипп» и обнаружен в 82 российских регионах. В целом заболеваемость респираторными инфекциями по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 35,4%.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Республике Бурятия, Костромской и Вологодской областях.

В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (9,7%), РС-вирусов (9,3%), метапневмовирусов (7,2 %), сезонных коронавирусов (5,3%). Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время — 52,5%.