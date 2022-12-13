Киселев заявил о взятии города Марьинки в плотное кольцо окружения

Помощник главы МВД ЛНР сообщил о взятии города Марьинки в плотное кольцо окружения.

После того, как подразделения российской армии перерезали трассу, по которой украинская армия осуществляла снабжение свои сил в Марьинке, город оказался в плотном кольце окружения, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

"Трасса на Красноголовку, по которой ВСУ снабжали свои силы в Марьинке под контролем российской армии. Город в плотном кольце. Бои идут в центре города", - написал он в Telegram.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал об установлении контроля на 70% города.