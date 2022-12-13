Киселев заявил о взятии города Марьинки в плотное кольцо окружения
Помощник главы МВД ЛНР сообщил о взятии города Марьинки в плотное кольцо окружения.
После того, как подразделения российской армии перерезали трассу, по которой украинская армия осуществляла снабжение свои сил в Марьинке, город оказался в плотном кольце окружения, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"Трасса на Красноголовку, по которой ВСУ снабжали свои силы в Марьинке под контролем российской армии. Город в плотном кольце. Бои идут в центре города", - написал он в Telegram.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал об установлении контроля на 70% города.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Алексей Гладкий
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