Источник в Госдуме: выступление Путина перед Федеральным собранием может состояться 27 декабря

Как сообщили журналистам неназванные источники в аппарате Государственной Думы, выступление президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию может состояться 27 декабря.

Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.

Источник отметил, что информация о дате выступления российского президента перед Федеральным собранием пока официально не подтверждена, но в кулуарах Государственной Думы активно обсуждается именно 27 декабря.

Ранее сообщалось, что традиционное предновогоднее общение Владимира Путина с журналистами в ходе большой пресс-конференции в этом году не состоится.