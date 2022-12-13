В Сербии на границе с Косово полиция задержала корреспондента российского телеканала «Звезда»
2022-12-13 12:42
Сербская полиция задержала корреспондента телеканала «Звезда». Это произошло в Рашке на границе с Косово.
По информации телеканала, корреспондент был задержан во время выполнения служебных обязанностей.
Сообщается, что о задержании стало известно от самого журналиста. Сейчас российская сторона пытается выяснить причины случившегося.
К решению вопроса привлечено посольство России в Сербии. Диппредставительство в Белграде находится в контакте с сербским МВД и выясняет детали инцидента.
Опубликовано: Светлана Репина