В Сербии на границе с Косово полиция задержала корреспондента российского телеканала «Звезда»

Сербская полиция задержала корреспондента телеканала «Звезда». Это произошло в Рашке на границе с Косово.

По информации телеканала, корреспондент был задержан во время выполнения служебных обязанностей.

Сообщается, что о задержании стало известно от самого журналиста. Сейчас российская сторона пытается выяснить причины случившегося.

К решению вопроса привлечено посольство России в Сербии. Диппредставительство в Белграде находится в контакте с сербским МВД и выясняет детали инцидента.