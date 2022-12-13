«Ведомости»: Кремль подготовил ответ на введение потолка цен на российскую нефть

Указ президента Путина, в котором изложены меры реагирования на ограничение стоимости российской нефти, уже подготовлен и будет опубликована в ближайшее время.

Эту информацию журналистам «Ведомостей» подтвердил источник, знакомый с содержимым документа. Ее подтвердили изданию два других не связанных между собой источника, близких к правительству страны.

Сообщается, что в указе отражена идея об отказе от поставок странам, присоединившимся к ограничениям. Так, документ запрещает продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку, а также если в контракте данный потолок (60 долларов США за баррель) фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные этому потолку.

Как отмечают источники, действие указа не распространится на коммерческие отношения, возникшие до 5 декабря. Он начинает действовать с момента опубликования и до 1 июля следующего года с возможностью дальнейшего продления.