Кулеба потребовал у Запада сотни миллиардов евро на восстановление Украины

Это заявление руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сделал в интервью французскому телевизионному каналу LCI.

По словам главы украинского МИД, для того, чтобы Украина восстановилась, ей потребуются сотни миллиардов евро. По мнению Кулебы, еще слишком рано приводить конкретные цифры, поскольку в настоящее время конфликт еще не завершен. Но, как подчеркнул чиновник, очевидны как минимум две вещи: во-первых, эта сумма будет исчисляться в сотнях миллиардов, и во-вторых — что часть этой суммы должны быть взята из замороженных российских активов.

Эти слова Кулебы пока не были прокомментированы ни представителями Запада, ни Кремлем. Каких-либо расчетов, которые могли бы документально подтвердить финансовые запросы Украины, руководитель украинского МИД не привел.