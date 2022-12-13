Лукашенко поручил начать внезапную проверку боеготовности ВС Беларуси

13 декабря Александр Лукашенко распорядился о начале внеплановой проверки боевой готовности белорусских Вооружённых сил.

Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь уведомляет, что 13 декабря в стране стартует внеплановая проверка боеготовности Вооружённых сил по личному поручению Главнокомандующего белорусской армии Александра Лукашенко. Известно, что проверка будет носить комплексный характер, а контроль за её проведением ведёт Совет безопасности.

По данным Минобороны РФ, белорусские войска возведут переправы через реки Березино и Днепр. Также белорусов предупредили о движении военной техники по общим дорогам.