Лукашенко поручил начать внезапную проверку боеготовности ВС Беларуси
2022-12-13 13:22
13 декабря Александр Лукашенко распорядился о начале внеплановой проверки боевой готовности белорусских Вооружённых сил.
Пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь уведомляет, что 13 декабря в стране стартует внеплановая проверка боеготовности Вооружённых сил по личному поручению Главнокомандующего белорусской армии Александра Лукашенко. Известно, что проверка будет носить комплексный характер, а контроль за её проведением ведёт Совет безопасности.
По данным Минобороны РФ, белорусские войска возведут переправы через реки Березино и Днепр. Также белорусов предупредили о движении военной техники по общим дорогам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей