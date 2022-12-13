Медведев назвал Зеленского «кровавым клоуном» из-за новой просьбы к Евросоюзу

Дмитрий Медведев раскритиковал Владимира Зеленского за предложение направить европейские миссии на объекты украинской критической инфраструктуры.

13 декабря экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где публично назвал Владимира Зеленского "упоротым кровавым клоуном". По мнению Медведева, президент Украины достоин подобной характеристики ввиду того, что попросил страны Европейского союза на критически важные объекты Украины для контроля за их безопасностью.

Дмитрий Медведев уверен, что официальный Киев хочет использовать европейских граждан в качестве живого щита, надеясь таким образом предотвратить новые российские ракетные удары.