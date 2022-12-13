Минздрав Беларуси может ограничить бесплатную медицину «тунеядцам» и уехавшим

В Министерстве здравоохранения Беларуси начались прения о необходимости ограничения доступа к бесплатной медицине отдельным категориям белорусов.

13 декабря заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Кроткова публично заявила, что в ведомстве могут принять решение об ограничении доступа к бесплатным медицинским услугам двум категориям граждан страны, среди которых фигурируют незанятые в экономике ("тунеядцы") и уехавшие из РБ для постоянного проживания в другом государстве.

При этом Кроткова подчеркнула, что вне зависимости от любых будущих решений Минздрава, все категории граждан претендуют на получение экстренной медицинской помощи в бесплатной порядке.