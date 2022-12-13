Издание Bloomberg утверждает, что Москва в состоянии вернуть себя статус главного поставщика газа в страны Евросоюза.

Американская газета Bloomberg со ссылкой на премьер-министра немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера сообщает, что в ближайшие годы Россия может вновь стать основным поставщиком "голубого топлива" в государства-участники Европейского союза. По мнению Кречмера, инициатива стран ЕС отказаться от российского газа является непродуманным решением с тяжёлыми негативными последствиями.

Примечательно, что на текущий момент закупки газа ФРГ подорожали в семь раз в сравнении с показателями периода всего прошлого десятилетия.