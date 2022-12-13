Лукашенко: ВНС станет главным стабилизатором общества в Беларуси

Александр Лукашенко назвал Всебелорусское народное собрание главным стабилизатором гражданского общества в стране.

Днём 13 декабря Александр Лукашенко принял участие в заседании, посвящённом учреждению Всебелорусского народного собрания, где публично заявил, что данный орган станет главным стабилизатором социальных процессов в государстве. По мнению Лукашенко, в случае возникновения гражданских противоречий именно ВНС станет ключевой площадкой для переговоров между властью и народом.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что в будущем встречи правительства с Всебелорусским народным собранием будут проходить не менее одного раза в календарный год.