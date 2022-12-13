ГПК: литовские силовики вытеснили группу беженцев на границу с Беларусью

ГПК Беларуси заявил, что литовские силовики вытеснили группу беженцев на границу белорусского государства.

13 декабря пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, что вчера днём, 12 декабря 2022 года, пограничный наряд обнаружил группу беженцев на границе с Литвой.

Беженцы утверждают, что литовские силовики подвергли их физическому насилию, в том числе с применением электрошокеров, а также угрожали загнать в ледяную реку в случае отказа рассказывать на камеру, что их якобы избивали белорусские пограничники.