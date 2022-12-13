Крозетто: Запад прекратит поставки оружия Киеву после начала переговоров с РФ

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал условие прекращения поставок вооружений и боеприпасов Украине странами коллективного Запада.

Во вторник глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто дал интервью новостному журналу Askanews, где сообщил, что Италия и западные государства готовы незамедлительно прекратить поставки оружия вооружённым силам Украины после того, как Киев и Москва начнут новый раунд мирных переговоров.

При этом Крозетто выразил уверенность, что в настоящий момент возобновление российско-украинского переговорного процесса невозможно, поэтому Запад продолжит поставлять Киеву оружие.