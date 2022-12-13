Глава ФСБ Александр Бортников заяви, что за это год на границе России агентами спецслужбы задержано свыше 400 националистов из Украины.

13 декабря директор Федеральной служба безопасности Российской Федерации Александр Бортников в ходе совместного заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба сообщил, что за 2022 год в пунктах пропуска на границе России задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления.

Помимо прочего, в этом году на территорию российского государства были также не допущены 1026 иностранцев, которые были причастны к террористической деятельности.