Глава ФСБ Бортников: на границе России за год задержано более 400 украинских националистов
Глава ФСБ Александр Бортников заяви, что за это год на границе России агентами спецслужбы задержано свыше 400 националистов из Украины.
13 декабря директор Федеральной служба безопасности Российской Федерации Александр Бортников в ходе совместного заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба сообщил, что за 2022 год в пунктах пропуска на границе России задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления.
Помимо прочего, в этом году на территорию российского государства были также не допущены 1026 иностранцев, которые были причастны к террористической деятельности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья
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