Госпогранкомитет: войска Литвы вытесняют беженцев на границу Беларуси

Пресс-служба белорусского ГПК сообщает, что литовские военные насильно вытесняют беженцев к границам Беларуси.

13 декабря Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал пресс-релиз, в котором сообщил, что белорусские пограничники обнаружили группу беженцев у границ страны, которые утверждают, что днём ранее литовские силовики вытеснили их со своей территории, применив электрошокеры.

По данным ГПК Беларуси, пограничная служба Литвы угрожала сбросить мигрантов в холодную реку в случае, если они откажутся сниматься в постановочном видео с целью обвинения белорусских силовиков в насилии против беженцев.