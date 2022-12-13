Госпогранкомитет: войска Литвы вытесняют беженцев на границу Беларуси
Пресс-служба белорусского ГПК сообщает, что литовские военные насильно вытесняют беженцев к границам Беларуси.
13 декабря Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал пресс-релиз, в котором сообщил, что белорусские пограничники обнаружили группу беженцев у границ страны, которые утверждают, что днём ранее литовские силовики вытеснили их со своей территории, применив электрошокеры.
По данным ГПК Беларуси, пограничная служба Литвы угрожала сбросить мигрантов в холодную реку в случае, если они откажутся сниматься в постановочном видео с целью обвинения белорусских силовиков в насилии против беженцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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