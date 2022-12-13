Курс доллара в Беларуси достиг максимума за 55 дней торгов
13 декабря курс американского доллара к белорусскому рублю достиг максимальной отметки за почти два месяца торгов в Минске.
Днём вторника Национальный банк Республики Беларусь зафиксировал рекордный за последние 55 суток курс доллара, стоимость которого к рублю возросла на 0,0179 BYN и достигла отметки в 2,5022 рубля за один доллар. Также известно, что со старта первого месяца зимы курс американского доллара к белорусскому рублю возрос на 0,0697 BYN.
Вместе с тем информагентства финансовой направленности отмечают, что 13 декабря белорусская национальная валюта ослабла ко всем основным платёжным средствам: курс российского рубля вырос на 0,06%, китайского юаня - на 0,78%, в то время как БВФБ провёл всего 4 сделки в евро за день.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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