Сергей Алейник назначен на пост министра иностранных дел Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новым главой внешнеполитического ведомства страны первого замминистра Сергея Алейника.
Во вторник, 13 декабря 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости назначил на пост министра иностранных дел страны Сергея Алейника.
Имеющий дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Алейник занимал с 14 февраля этого года должность первого заместителя главы белорусского МИДа Владимира Макея, который скоропостижно скончался от сердечного приступа 29 ноября.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья
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