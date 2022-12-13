Новое лечение храпа не требует оперативного вмешательства в организм

Найденный препарат позволяет держать открытыми дыхательные пути человека всю ночь.

Это новое средство - назальный спрей, который нужно использовать непосредственно перед сном.

Пока он считается экспериментальным, но предварительные исследования на людях показали хорошие результаты в борьбе с апноэ.

Апноэ, или храп, - довольно распространенная патология среди населения всего мира. Она выражается резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время ночного сна, что сопряжено с риском для жизни.

Распространенные последствия храпа - резкое снижение уровня кислорода в крови и сонливость в течение дня.

Чаще всего для лечения недуга используется метод СиПАП, когда специальное устройство с помощью сжатого воздуха раскрывает дыхательные пути человека.

Но такая терапия - дорогостоящая, а само устройство неудобное и громоздкое.

Медики надеются, что новый способ лечения апноэ с помощью назального спрея сделает сон безопасным без оперативного вмешательства.