Новое лечение храпа не требует оперативного вмешательства в организм
Найденный препарат позволяет держать открытыми дыхательные пути человека всю ночь.
Это новое средство - назальный спрей, который нужно использовать непосредственно перед сном.
Пока он считается экспериментальным, но предварительные исследования на людях показали хорошие результаты в борьбе с апноэ.
Апноэ, или храп, - довольно распространенная патология среди населения всего мира. Она выражается резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время ночного сна, что сопряжено с риском для жизни.
Распространенные последствия храпа - резкое снижение уровня кислорода в крови и сонливость в течение дня.
Чаще всего для лечения недуга используется метод СиПАП, когда специальное устройство с помощью сжатого воздуха раскрывает дыхательные пути человека.
Но такая терапия - дорогостоящая, а само устройство неудобное и громоздкое.
Медики надеются, что новый способ лечения апноэ с помощью назального спрея сделает сон безопасным без оперативного вмешательства.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Наталья
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