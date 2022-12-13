В Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщают, что в столице Украины и во всех областях объявлена воздушная тревога.

Во вторник после полудня, 13 декабря 2022 года, украинское интерне-издание «Страна» сообщило о том, что в Киеве, а также во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Согласно данным интерне-ресурса оповещения «Карта воздушных тревог», сигнал о непосредственной ракетной угрозе в Киевской области был объявлен в 15:41, однако до сих пор сообщений о «прилётах» со стороны России нет.