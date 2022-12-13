Полковник США Макгрегор посоветовал Зеленскому бежать из Украины в Польшу

Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор посоветовал Владимиру Зеленскому бежать из Украины в Польшу ради собственного спасения.

13 декабря полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо бежать из страны в Польшу из-за плачевного положения ВСУ.

Макрегор считает, что в противном случае «его [Зеленского] песенка спета», так как в обозримом будущем, по мнению отставного полковника, может сложится ситуация, при которой сражаться на стороне Украины будет некому.