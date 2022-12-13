Володин встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Анкару встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

13 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о состоявшейся встрече председателя Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслава Володина с президентом Турецкой Республики Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

В ходе встречи Володин передал Эрдогану тёплые слова приветствия от президента России Владимира Путина и также обсудил с турецким лидером динамику развития отношений между Москвой и Анкарой.

Помимо прочего, Вячеслав Володин и Тайип Эрдоган договорились о проведении в 2023 году заседания межпарламентской комиссии высокого уровня, а также рассмотрели возможность проведения Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.