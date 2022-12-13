Впервые фотон отправлен в прошлое - это открытие поможет обмануть время

Теперь физики смогут изучать природу черных дыр и пробовать путешествовать во времени.

Две независимые группы физиков с помощью специального оптического кристалла разделили фотон.

Фактически, они совершили квантовый переворот времени, когда фотон существует одновременно в прямом и обратном временном состоянии.

То есть ученые доказали, что свет движется во времени не в единственном строго заданном направлении, а одномоментно и вперед, и назад.

Последующие эксперименты показали: оба временные направления соединяются с обратимыми логическими вентилями.

Это открытие помогает делать вычисления сразу в двух направлениях, открывает возможности для квантовых процессоров с повышенной мощностью вычислений и оказывает влияние на будущее теории квантовой гравитации.

Благодаря ему физики смогут, наконец, понять природу черных дыр и осуществить попытки путешествий во времени.