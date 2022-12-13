Le Figaro: компании-производители покидают Европу для ведения бизнеса в США
2022-12-13 17:11
Издание Le Figaro сообщило о возросшем числе европейских компаний, руководство которых принимают решение об активном инвестировании в американскую экономику вопреки помощи собственным государствам.
13 декабря французский таблоид Le Figaro сообщил, что американский закон, направленный на снижение инфляции в Соединённых Штатах стимулирует европейские компании-производители уходить с рынков собственных стран, активно инвестируя в предприятия, которые дислоцируются на территории США.
По мнению аналитиков Le Figaro, лидеры стран Евросоюза серьёзно опасаются, что подобные попытки Вашингтона недобросовестно конкурировать с европейским бизнесом приведут к усугублению экономических проблем ЕС, который и так ослаблен энергетическим кризисом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей