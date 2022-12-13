«Последний трек»: Леонид Агутин сделал важное заявление

На фоне слухов о разводе музыкант погрузился в работу. Артист ищет новые варианты для увеличения армии поклонников.

Леонид Агутин вместе со своим отцом открыл в Москве собственную академию музыки, и активно сотрудничает с начинающими дарованиями, сообщает Экспресс газета.

Недавно музыкант опубликовал фото, где он в компании четырех молодых музыкантов, и заявил, что записал с ними «Последний трек». Очень скоро новую композицию планируется представить.

Как уточняет издание, на снимке среди молодых исполнителей есть и Александр Ли - участник проекта «Голос» из Ташкента.

Это далеко не первый дуэт Леонида с молодыми исполнителями. Его каверы на свои же композиции, исполненные с Jony, имеют у молодежи большой успех. Поклонники в комментариях сообщают, что ждут выхода очередного трека и уверены, что он будет стоящим.

Еще сильнее публику будоражат кадры Агутина в компании с молодой певицей CHAGA. Музыкант «продвигает» юную звезду, которая только начала покорять сцену. Законная супруга певца Анжелика Варум при этом ведет максимально закрытый образ жизни.

Артистка полностью пропала из соцсетей. Даже появились слухи о ее переезде в США, но периодически ее все-таки видят и в России. Вместе с мужем Анжелика продолжает выступать на частных мероприятиях.