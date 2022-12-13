Лукашенко наградил 60 женщин орденом Матери в четырёх областях Беларуси

Александр Лукашенко подписал указ о присвоении ордена Матери более шестидесяти белорусским женщинам.

13 декабря Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что сегодня Александр Лукашенко ратифицировал указ о присвоении ордена Матери свыше 60 женщинам из Могилёвской, Гомельской, Гродненской и Брестской областей Беларуси. Известно, что все получившие данную награду родила пять и более детей.

По данным "Пула Первого", удостоенные ордена Матери являются сотрудницами разных сфер жизнедеятельности, включая сельскохозяйственную, промышленную, образовательную и прочие.